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Viraja hızlı giren otomobil su kanalına böyle uçtu

Karabük’te sürücüsünün viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına düştüğü kazanın KGYS görüntüleri yayınlandı.

IHA17.01.2020  14:28 - Güncelleme: 17.01.2020  14:28

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin dört bir yanından Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan kazalar paylaşıldı. Sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlallerinin acı sonuçları gözler önüne serdiği görüntülerde, Karabük’te geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen kaza anı da yer aldı.

14 Ekim 2019 akşamı Emirşah Eken (19) yönetimindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolu ayıran su kanalına düşmüştü. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise Emniyet Müdürlüğü KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

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