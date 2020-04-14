Virajı alamayan beton mikseri devrildi, bir kişi yaralandı

IHA 14 Nisan 2020 Salı 16:53 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 16:53

Kaza, saat 15:00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezgin Ö., yönetimindeki 34 ZH 8062 plakalı beton mikseri, Mehmet Akif Caddesi üzerinden seyir haline iken virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan beton mikseri sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mehmet Akif Caddesi E-5 bağlantı yolu araç trafiğine kapatıldı.

Yan yatan beton mikseri içerisindeki yakıt sızıntısı nedeniyle belediye ekipleri tarafından yolda kumlama çalışması yapıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Sezgin Ö.,’nün ise hayatı tehlikesinin olmadığı ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken beton mikserinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.