Şanlıurfa Viranşehir´de 2 muhtara terör örgütü PKK gözaltısı
Şanlıurfa´nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 2 kırsal mahalle muhtarı gözaltına alındı.
- DHA
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında ilçenin kırsalında yer alan Çemdin Kalesi Muhtarı Mehmet V. ile Dinçöy Muhtarı Derviş A. gözaltına alındı. Muhtarlar, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.