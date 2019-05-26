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Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balonlar düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine bağlanmış uçan balon düştü. Düzeneğin hava araçlarına zarar vermek için ilkel yöntemlerle hazırlandığı belirtildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Viranşehir ilçesindeki bir tarlaya şüpheli balon düştüğüne yönelik 156 Jandarma ihbar hattına ihbar geldi.

Viranşehir Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince bölgede çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerce yapılan ön incelemede misina ile birbirine bağlanmış şişkin vaziyette olay mahalline uçarak geldiği değerlendirilen ve ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş düzenek bulunan ve ilkel yollarla hazırlanarak balon haline getirilmiş şüpheli iki cisim tespit edilmiştir. Bahse konu cismin hava araçlarına zarar verdirmek amacıyla hazırlandığı değerlendirilmektedir. Patlayıcı madde imha ekibinin bölgeye gelmesi ile yapılan çalışmalar neticesinde 14,5 mm doçka uçaksavar mühimmatı olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili detaylı soruşturmanın ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

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