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Viranşehir'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1´i görevden uzaklaştırılan muhtar olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği adreslerde aralarında görevden uzaklaştırılan Dinçöy Mahallesi muhtarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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