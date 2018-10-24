Viranşehir'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği adreslerde aralarında görevden uzaklaştırılan Dinçöy Mahallesi muhtarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.