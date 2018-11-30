Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Viyadük kazasında ölen işçi birkaç saat önce işe başlamış

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalarak yaşamını yitiren Bayram Kılıç'ın, kazadan 2-3 saat önce işbaşı yaptığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalarak yaşamını yitiren Bayram Kılıç'ın, kazadan 2-3 saat önce işbaşı yaptığı belirtildi.
 
İki gün önce otoyoldaki inşaat çalışmalarında düşen beton blokun altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Kılıç'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.
 
Kılıç'ın Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde evinin önünde taziye çadırı kuruldu.
 
Kılıç'ın cenazesi, Seyfinaz Hatun Camisi'nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedildi. 
 
Bayram Kılıç'ın ağabeyi Basri Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin çalışmak için Gebze'ye kazadan bir gün önce gittiğini dile getirerek, "Sigorta girişini yaptırdı. İşe çıktı, 2-3 saat sonra çökme oldu. Düşünce altında kalıyorlar. Bayram Kılıç dört dörtlük bir insandı." dedi.
 
Cenazeye Kılıç'ın oğlu İbrahim Kılıç, ağabeyleri Dursun ve Basri Kılıç ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
 
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk ise yaralı kurtarılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA