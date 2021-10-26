Viyana sözleşmesi nedir? İşte Viyana sözleşmesinin 41. maddesi

26 Ekim 2021 Salı 14:47 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 14:47

Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin tepkisi sonrası ABD'den konu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada Osman Kavala konusuna ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini hatırlatan ABD, "Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ederiz" dedi. Peki Viyana sözleşmesi nedir? İşte Viyana sözleşmesinin 41. maddesinde yazan ibareler...

10 Büyükelçinin Osman Kavala çıkışına tepkilere yönelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı. Viyana Sözleşmesine uyulması gerektiğini ifade eden bu açıklamaların ardından Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi de merak konusu oldu. İşte ilgili maddede yazan ifadeler.

VİYANA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. Viyana'da 2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasında düzenlenen "Birleşmiş Milletler Diplomatik İlişkiler ve Dokunulmazlıklar" konferansında alınan kararlarla çerçevesi belirlenmiştir. Konferansta ayrıca, milliyetin kazanımına ilişkin seçmeli protokol, anlaşmazlıkların zorunlu uzlaşımına ilişkin seçmeli protokol ve son kararla birleşik dört önerge de kabul edilmiştir. 24 Nisan 1964'te resmen yürürlüğe girmiştir.

VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDESİ NEDİR?

MADDE 41:

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.