Volkan Tarı sigortacılık sektörünün Türkiye'deki durumunu değerlendirdi

9 Mart 2022 Çarşamba 13:33 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:33

Güçlü sigortacılık ağının çok önemli olduğunu ve bu sayede geleceğe güvenle bakabildiğimizi ifade eden Volkan Tarı, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: "Günümüz dünyasında farklı poliçeler bulunuyor. Bu poliçelerin her biri oldukça önemli. Aslında hayata güvenle bakabilmemizi sağladıklarını söyleyebilirim. Artık daha fazla insan sigortacılık ile ilgili bilinçlenme yaşıyor. Bu durum, poliçelere olan ilginin de artmasını sağlıyor."



"SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ OLDUKÇA YÜKSEK"



Sigortacılığın yüksek potansiyele sahip sektörlerden biri olduğunu belirten Volkan Tarı, güçlü sigortacılık ağı sayesinde her bireyin geleceğe çok daha güvenle bakabildiklerini belirtti. "Sektöre yapılan yatırımların nitelikleri oldukça önemli. Çünkü başarılı yatırımlar, sektörün çok daha hızlı bir şekilde gelişme kaydetmesini sağlıyor. Biliyorsunuz günlük hayat içerisinde çeşitli risklerle karşı karşıyayız. Bu risklerden doğru bir şekilde korunabilmemiz için sigortacılık sektörünün bize sunmuş olduğu imkanları kullanmalıyız. Biz de Vtarı Sigorta olarak sektörün gelişim yaşayabilmesi adına önemli çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Daha fazlasını yapmak adına gelişim içerisinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Öte yandan firmamız özelinde genç ve dinamik bir ekip ile çalışmalarımızı profesyonel bir zeminde sürdürüyoruz. Daha iyi bir hizmetin her zaman mümkün olduğuna inanıyor, bu minvalde de çalışmalarımıza devam ediyoruz."