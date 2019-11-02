Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'ye yeni bir üretim tesisi kurmayı planlandığı daha önceden açıklamıştı. 1.4 milyar dolara dolar mal olacak fabrikanın Türkiye'de kurulacak olması bazı çevreleri rahatsız etmeye başladı.

TÜRKİYE TESİSİNİ ENGELLEME SÖZÜ VERDİ

Akşam'ın haberine göre, bunlardan biri Volkswagen'in işçi sendikaları başkanı oldu. Volkswagen'in Türkiye'ye fabrika kurmasına karşı çıkan sendika başkanı, Türkiye düşmanlığını ileri boyuta taşıdı. Sendika başkanı, fabrikanın kurulmaması için engelleme sözü verdi.

DENETİM KURULU'NDA KARŞI ÇIKACAKLAR

Bloomberg'de yer alan habere göre; Volkswagen'nin denetim kurulundaki koltukların yarısını elinde bulunduran Türkiye karşıtı sendikanın, 15 Kasım'da toplanması planlanan Volkswagen Denetim Kurulu'nda Türkiye'ye kurulacak üretim tesisi için veto hakkını kullanmaya hazırlandığı belirtildi.