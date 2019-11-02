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Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmasını hazmedemediler! Engelleme sözü verdiler

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın Türkiye'ye fabrika kurma planına karşı skandal çıkışlar sürüyor. Volkswagen'in işçi sendikaları başkanı, içindeki Türkiye düşmanlığını ortaya çıkardı. Volkswagen'ın Türkiye'ye fabrika kurma planını hazmedemeyen sendika başkanı, fabrikanın açılmasına engelleme sözü verdi.

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Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'ye yeni bir üretim tesisi kurmayı planlandığı daha önceden açıklamıştı. 1.4 milyar dolara dolar mal olacak fabrikanın Türkiye'de kurulacak olması bazı çevreleri rahatsız etmeye başladı.
 
TÜRKİYE TESİSİNİ ENGELLEME SÖZÜ VERDİ
 
Akşam'ın haberine göre, bunlardan biri Volkswagen'in işçi sendikaları başkanı oldu. Volkswagen'in Türkiye'ye fabrika kurmasına karşı çıkan sendika başkanı, Türkiye düşmanlığını ileri boyuta taşıdı. Sendika başkanı, fabrikanın kurulmaması için engelleme sözü verdi.
 
DENETİM KURULU'NDA KARŞI ÇIKACAKLAR
 
Bloomberg'de yer alan habere göre; Volkswagen'nin denetim kurulundaki koltukların yarısını elinde bulunduran Türkiye karşıtı sendikanın, 15 Kasım'da toplanması planlanan Volkswagen Denetim Kurulu'nda Türkiye'ye kurulacak üretim tesisi için veto hakkını kullanmaya hazırlandığı belirtildi.

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