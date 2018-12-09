Vücudunda 1 kilo 400 gram kokainle yakalanan Hollandalı yolcu tutuklandı
Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isteyen yabancı yolcunun vücudunda, 116 kapsül halinde 1 kilo 400 gram kokain bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
- AA
Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isterken vücudunda 116 kapsül halinde 1 kilo 400 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla kente gelen Hollandalı yolcu N.I.E'nin vücudunda, uyuşturucu madde bulunabileceğini değerlendirdi.
Terminalde durdurulan yolcu, doktor kontrolünden geçirildi. Röntgeni çekilen yolcunun vücudunda 116 kapsül tespit edildi. Şüphelinin vücudundaki kapsüllerden toplam 1 kilo 400 gram kokain çıkarıldı.
Gözaltına alınan N.I.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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