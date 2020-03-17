İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4384
  • EURO
    7,1879
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
Güncel

Vuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

AA17 Mart 2020 Salı 09:55 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:55
ABONE OL

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi.

Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.

- Dünyadaki vaka sayısı Çin'i geçti

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

Kesik kol soruşturması sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı
Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi
Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi

Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...
Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...

Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.