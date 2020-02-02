İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
Güncel

Vuhan'dan 42 kişiyi tahliye operasyonu tamamlandı

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.

AA02.02.2020  09:31 - Güncelleme: 02.02.2020  09:55

 42 kişiyi getiren A400 M tipi askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı’na inişinin ardından hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi. 

Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutuldu. 

KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapıldı. 

Sonrasında meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar TSK'ya teslim edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kar namına hiçbir şey yok!
Kar namına hiçbir şey yok!

Kar namına hiçbir şey yok!

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo
Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.