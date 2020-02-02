AA 02.02.2020 09:31 - Güncelleme: 02.02.2020 09:55

42 kişiyi getiren A400 M tipi askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı’na inişinin ardından hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutuldu.

KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapıldı.

Sonrasında meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirildi.