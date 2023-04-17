Aday belirleme sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek açıklamalarla 3 Mart'ta kalktığı Yedili Masa'ya 6 Mart'ta yeniden oturdu.

YSK'ya bildirilen milletvekili aday listeleri ortaya çıkmasıyla Yedili Masa'da yeni bir krizin fitili daha ateşlendi. Listede yer alan FETÖ iltisaklı isimlerin kirli geçmişleri deşifre oldu.

Akşener, FETÖ'nün yayın organına çıkarak teröristbaşı Fetullah Gülen ile ilgili 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez'i Elazığ'da 1. sıradan milletvekili adayı gösterdi.

AKŞENER KEFİL OLMUŞTU

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Meral Akşener'e yakın olan bazı eski MHP'li isimler de gözaltına alınmıştı. O dönem Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak başta İrfan Sönmez olmak üzere bu isimlere kefil olduğunu beyan etmişti.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E 'ALLAH DOSTU' SIFATINI YAKIŞTIRDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Elazığ'da birinci sıradan aday gösterilmesi İYİ Parti'de bile rahatsızlığa yol açan Sönmez'in FETÖ'ye uzanan kirli geçmişi ortaya çıktı.

2015'te Bugün TV'de FETÖ'cü Erkan Akkuş'un programına çıkan Sönmez, konuşmasında teröristbaşı Gülen'i İmam-ı Rabbani'ye benzetecek kadar ileti gitmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur."

FETÖ YALANLARIYLA ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Terör örgütlerine karşı en sert mücadelenin verildiği dönemde teröristbaşı Gülen'e övgüler dizmekle kalmayan Sönmez, devletin o dönem 'paralel yapı' olarak adlandırdığı FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmalarına yönelik düzenlediği operasyonlara da şiddetle karşı çıkmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

İrfan Sönmez, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce terör örgütüne düzenlenen operasyonları eleştirmiş, FETÖ'nün yayın organı samanyoluhaber'de yayınlanan 'Bir cemaat değil dindarlık tasfiye ediliyor' başlıklı yazısını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN YILMAZ SAVUNUCUSU

Sönmez bir diğer paylaşımında da "Hocaefendi içimizde iddia edilen suçları işleyen varsa Allahevini başına yıksın diyor. Bunun adı kendine ve sevenlerine güvendir." ifadelerini kullanıyor.

Devletin FETÖ'yü devletten tasfiye etmek için düzenlediği operasyonlara şiddetle karşı çıkan Sönmez, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Memleket kan gölü o işini gücünü bırakmış Fetullah Gülen hoca ile uğraşıyor..." demişti.

Sönmez, sosyal medyada bir paylaşıma verdiği cevapta ise "Hepsini toplayıp kareleriyle çarpsalar bir hocaefendi etmez." diyerek teröristbaşını övdü.

'Bünyamin Atmaca' adlı FETÖ savunucusunun aktardığına göre ise Sönmez seçimlere ilişkin şu açıklamada bulunuyor; "Erzurum'da alınan sonuç Hocaefendi'nin güç ve itibarıyla irtibatlandırılacaktır. Dadaşlara büyük sorumluluk düşüyor."

SEÇİM AFİŞİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

İYİ Parti'den aday olan Sönmez'in, sosyal medya hesabından paylaştığı seçim afişinde "Kimse yokken biz vardık" ifadesini kullanması ise dikkat çekti. İYİ Parti adayının bu sözlerle neyi kastettiği merak konusu.