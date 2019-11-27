14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7672
  • 6,3504
  • 269.643
  • 105936
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

İstanbul merkezli çete, ‘papağan’ adını verdikleri cihazla banka kartlarını kopyalayıp 500 bin TL çaldı. Suç örgütü her başarılı işlemin ardından ‘papağan konuştu’ şifresiyle çete liderine bilgi verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle müşterilerin kartlarını kopyalayan ve yarım milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Dolandırıcılık çetesinin üyeleri ilk olarak bazı bankamatiklerin ATM'lerine "papağan" ismi verilen kart kopyalama cihazlarını ve gizli kamera düzeneklerini yerleştirdi. Gizli kamera düzeneklerinden mağdurların girdikleri kart şifrelerini tespit eden çetenin üyeleri, kopyalanan manyetik alanlarla 'ikiz kart' ismi verilen yeni kartlar bastı. Söz konusu kartları kullanarak mağdurların şifrelerini giren ve hesaplarındaki paraları çeken çete üyeleri yarım milyon liralık vurgun yaptı.
 
Çete, Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Operasyon düzenlenen adreslerde "papağan" adı verilen iki kart kopyalama cihazı, çok sayıda ikiz ve sahte banka kartı, üç dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu bulundu. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında çete üyelerinin aralarında yaptıkları gizli yazışmalar da deşifre edildi. Çete üyelerinin kartların kopyalanması, basılması ve paraların hesaplardan çekilmesi aşamalarında başarılı olmaları halinde "papağan konuştu" şifresini kullanarak çete lideri E.A.'ya bilgi verdikleri ortaya çıktı. Altı çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA