İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1684
  • EURO
    6,8549
  • ALTIN
    318.349
  • BIST100
    109815
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular'
Güncel

'Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular'

03 Mart 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 16:44

Türkiye-Edirne sınırında bulunan Yeni Karpuzlu köyünde Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen yoğunlukları sürüyor.

Sınıra akın akın gelen göçmenlerden binlercesi sınırı geçip Avrupa yolunu tutarken, kimi göçmenlerde Yunan askerlerinin zulmünden kurtulamadı. Yunan askerlerinin konuşlandığı alana denk gelen bir grup göçmen ateş altına alındı. Ateş altına alınan göçmenler sınırı geçmek uğruna çocuk ve bebekleri havaya kaldırınca Yunan askerleri havada gördükleri çocuk ve bebeklere bile ateş etti. Ateş altına alınan göçmenlerden hafif şekilde yaralananlar oldu.

YARALARINA RAĞMEN SINIRIN ÖTESİNDEN VAZGEÇEMİYORLAR

Yaralanıp Edirne'nin İpsala ilçesine yakın bölgeye gelen göçmenler yaralarına rağmen sınırın ötesine geçmekten vazgeçemiyor. Burada bir düğün salonu önünde biriken göçmenler sınırı geçmek için farklı bölgelere yönelmeye çalışıyor.

Sınırı geçtikten sonra Yunan zulmü nedeniyle geri dönmek zorunda kalan göçmenler, "Geçtik bir kilometre kaldı. Ama köye giremedik. Aslında sınırı geçtik. Sıkmaya başladılar. 1 kişi benim önümde öldü. Çok yaralı oldu. Yapacak bir şey yok. İçeri giremedik. Orada yaralanan arkadaşlarımızdan birini aldık. Birini bıraktık. Telefonlarımızı, paramızı aldılar. Kadınları vuruyorlar, çocukları vuruyorlar. Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular" diye konuştu.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.