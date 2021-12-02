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Walt Disney'de bir ilk

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney'e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildiği bildirildi.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:49
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BBC'nin haberine göre, 14 yıldır Walt Disney yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Susan Arnold bu yılın sonunda Bob Iger'in yerini alarak 98 yıllık şirketin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak.

Arnold, yaptığı açıklamada, yeni görevine adım atarken Disney hissedarlarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Bob Chapek ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

15 yıldır yürüttüğü Disney üst yöneticiliğinden istifa eden Bob Iger, bu ay sonunda şirketin yönetim kurulu başkanlığından da ayrılıyor.

Susan Arnold, daha önce küresel yatırım şirketi Carlyle firmasında yönetici olarak görev alırken, ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarında üst düzey görevlerde bulundu.

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