AA 20 Haziran 2020 Cumartesi 21:18 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 21:29

Büyükelçi Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonunu eleştiren USCIRF'e cevap verdi.

USCIRF'in, Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında PKK hedeflerine düzenlediği operasyona dair vakit kaybetmeden kınama yayımlamasına dikkati çeken Kılıç, "YPG/PKK Suriye'de yüzlerce sivili doğrudan hedef alıp öldürürken ölü sessizliği yaşıyordunuz. Utanç verici bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca USCIRF'in Türkiye'deki yüzlerce sivilin terör örgütünce katletmesinde de sessiz kaldığına vurgu yaparak, "Seçici ahlakınız ahlaksızlıktır. Dini özgürlükler adı altında savunduğunuzu iddia ettiğiniz tüm değerler için utanç kaynağısınız. Yazıklar olsun size." ifadelerine yer verdi.

USCIRF, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin katılımıyla bağımsız bir federal hükümet komisyonu olarak görev yapıyor.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birlikleri, bölgede teröristlere ait hedefleri imha ediyor.