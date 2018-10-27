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Washington Post editöründen Türkiye'ye övgü

Twitter'da da Washington Post Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah ve Buzzfeed adlı internet sitesinin editörü Tom Gara arasında Türkiye'nin uluslararası medyadaki rolü konusunda geçen diyalog dikkati çekti.

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Gara, mesajında, Kaşıkçı hakkında çıkan haberlerin, Türkiye'den sızdırılan bilgilerin bitmesiyle bir anda gündemden düşmesine dikkati çekerek, "Bu hikaye, tahmin edilebileceğinden çok daha uzun süre ana gündem maddesi oldu. Her zaman ana gündemde kalamazdı ancak Türkiye'nin bu meseleyi, bu kadar uzun süre manşette tutmayı başarması harikaydı." görüşünü paylaştı.

Attiah da Gara'ya cevap olarak yaptığı paylaşımda, "Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı ancak konu kapanmadı. Hepimiz Kaşıkçı konusunu izlemeye devam etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

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