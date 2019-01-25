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Washington Post: Uydu görüntülerine göre Suudi Arabistan balistik füze üretiyor

Washington Post gazetesi uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberinde Suudi Arabistan´ın balistik füze üretimi için bir tesis kurmuş olabileceğini iddia etti.

  • DHA
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Gazete, silah uzmanları ve görüntü analistlerinin uydu görüntülerini incelemeleri sonucu Suudi Arabistan´ın ilk kez bir balist füze üretimine geçebileceği değerlendirilmesi yaptı.
 
Haberde, fabrikanın üretime geçmesi durumunda Suud Krallığı´nın kendi balistik füzelerini üreterek bölgedeki rakibi İran´a karşı silah yarışı konusundaki endişeleri artırmış olacağı yorumu yapıldı.
 
Uydu görüntülerine göre üretim yerleşkesi başkent Riyad´in güney batısında yer alan Al- Watah´da bulunuyor.
 
Suudi Arabistan halen nükleer silah üretmiyor ancak böyle bir üretimin olması durumunda bu silahlar konvensiyonel olarak kullanılabilir.
 
Görüntüleri inceleyen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi´nden Michael Elleman ile Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi´nden Joseph S. Bermudez Al-Watah´taki yerleşkenin sıvı yakıtlı roket moturu üretilen bir fabrika gibi göründüğü ve katı yakıtı test eden bir tesis olarak tasvir etti.
 
Washington´daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Pentagon ve CIA ise söz konusu haberle ilgili yorum yapmadı.
 
Suudi Arabistan´ın Kral Salman liderliğinde askeri gücü konusunda çok daha ciddi bir yaklaşımı olduğu biliniyor.
 
Kral Salman geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, İran´ın nükleer bomba geliştirmesi halinde Suudi Arabistan´ın da aynı adımı atacağını söylemişti.
 
Suudi Arabistan´ın komşusu olan İsrail, gelişmiş bir nükleer ve füze programına sahip. Bölgesel rakibi İran ise balistik füze üretme kapasitesini artırıyor.
 
Balistik füze üretimi Suudi Arabistan´a İran´ı yıllardır üzerinde çalıştığı yerli misil yapımı imkan ve kabiliyetleriyle denk hale getirebilecek ve Yemen´de, Husii isyancılarına karşı savaşan Suudi güçlere silah desteğinde bulunabilecek.

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