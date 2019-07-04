Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Washington Post gazetesinin, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısına yer vermesi sert bir dille eleştirildi.

Batı medyasının zaman zaman Türkiye aleyhtarı yazılara yer vermesinin, Anadolu medyası tarafından tepkiyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post'a tepki mektubu gönderecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve başına ödül konulan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post'un, açıkça terör propagandası yaptığı da belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. 320 yerel medya kuruluşu, Washington Post'a teröre yardım ve yataklık nedeniyle tepki mektubu gönderecektir. Bizler terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu skandal yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir. Bunu, 320 yerel medya kuruluşu adına kınadığımızı belirtirken, tüm uluslararası toplumu teröre karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz."