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Washington’da Türklerden Ermeni yalanlarına protesto

Amerika’nın başkenti Washington’da toplanan yüzlerce Türk, 1915 olayları nedeniyle Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde eylem yapan Ermenileri protesto etti.

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Türk Büyükelçiliği’nin bulunduğu meydan, 1915 olayları dolayısıyla protesto eylemi gerçekleştiren Ermeniler ile onları protesto eden çok sayıda Türkün eylemine sahne oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Türk vatandaşları ile onlara destek olan Azerbaycan ve Ahıska Türklerinin organize ettiği etkinlikte bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemi alınan eylem sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra Ermeni teröristlerin şehit ettiği Türk diplomatların isimlerini okudu.

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