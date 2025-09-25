Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'a gece saatlerinde ulaştı.

Erdoğan, ABD Başkanı'nın özel konukları için tahsis edilen ve Beyaz Saray'ın resmi konukevi olan Blair House'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden önce binanın girişine Türk bayrağı asıldı.

ABD Gizli Servisi de bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Türk vatandaşları, Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Beyaz Saray'ın tam karşısında bulunan Blair House, "dünyanın en özel oteli" olarak kabul ediliyor.

Burada yalnızca resmi ziyaret düzeyindeki devlet başkanları konaklayabiliyor.

Bir liderin Blair House'ta ağırlanması, ABD'nin o ülkeye verdiği önemin göstergesi sayılıyor.

1824'ten bu yana kullanılan Blair House, geçmişte de birçok önemli lideri misafir etti. Konukların burada ağırlanması, ülkeler arasındaki tarihi bağların yanı sıra siyasi, ekonomik ve askeri yakınlığın da işareti olarak görülüyor.