İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4745
  • EURO
    48,8033
  • ALTIN
    5002.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Washington'dan sıcak karşılama! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Blair House'' jesti
Güncel

Washington'dan sıcak karşılama! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Blair House'' jesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu temaslarının ardından Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Blair House'da ağırlandı. 200 yıllık geçmişe sahip bu tarihi konuk evi, ülkeler arası yakın ilişkilerin sembolü olarak kabul ediliyor.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Washington'dan sıcak karşılama! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Blair House'' jesti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'a gece saatlerinde ulaştı.

Erdoğan, ABD Başkanı'nın özel konukları için tahsis edilen ve Beyaz Saray'ın resmi konukevi olan Blair House'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden önce binanın girişine Türk bayrağı asıldı.

ABD Gizli Servisi de bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Türk vatandaşları, Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Beyaz Saray'ın tam karşısında bulunan Blair House, "dünyanın en özel oteli" olarak kabul ediliyor.

Burada yalnızca resmi ziyaret düzeyindeki devlet başkanları konaklayabiliyor.

Bir liderin Blair House'ta ağırlanması, ABD'nin o ülkeye verdiği önemin göstergesi sayılıyor.

1824'ten bu yana kullanılan Blair House, geçmişte de birçok önemli lideri misafir etti. Konukların burada ağırlanması, ülkeler arasındaki tarihi bağların yanı sıra siyasi, ekonomik ve askeri yakınlığın da işareti olarak görülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.