İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0007
  • EURO
    29,6786
  • ALTIN
    1758.27
  • BIST100
    7929.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meclis'te Kılıçdaroğlu için imza toplanması fitili ateşledi!
Güncel

Meclis'te Kılıçdaroğlu için imza toplanması fitili ateşledi!

CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor. TBMM Genel Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanmaya başlandı. Milletvekilleri, adaylık konusunda WhatsApp üzerinden birbiri ile atıştı. Gazeteci Altan Sancar, CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı

19 Ekim 2023 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Meclis'te Kılıçdaroğlu için imza toplanması fitili ateşledi!
ABONE OL

CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken TBMM Genel Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanınca milletvekilleri, WhatsApp üzerinden birbiri ile atıştı. Gazeteci Altan Sancar, CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı

KILIÇDAROĞLU İÇİN İMZA TOPLADILAR

Bu nedenle de tezkere görüşmelerinin konuşulduğu Meclis Genel Kurulu'nda, Kılıçdaroğlu için imza toplandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın başlattığının iddia edildiği imza organizasyonu, bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti.

KAVGA WHATSAPP GRUBUNA TAŞINDI

Tartışma, CHP milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubuna taşındı. Değişim ekibi ve genel merkezden yana tavır alan vekiller, imza toplama tartışması üzerinden birbirlerini eleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.