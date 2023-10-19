Meclis'te Kılıçdaroğlu için imza toplanması fitili ateşledi!

CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken TBMM Genel Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanınca milletvekilleri, WhatsApp üzerinden birbiri ile atıştı. Gazeteci Altan Sancar, CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı

KILIÇDAROĞLU İÇİN İMZA TOPLADILAR



Bu nedenle de tezkere görüşmelerinin konuşulduğu Meclis Genel Kurulu'nda, Kılıçdaroğlu için imza toplandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın başlattığının iddia edildiği imza organizasyonu, bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti.

KAVGA WHATSAPP GRUBUNA TAŞINDI



Tartışma, CHP milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubuna taşındı. Değişim ekibi ve genel merkezden yana tavır alan vekiller, imza toplama tartışması üzerinden birbirlerini eleştirdi.