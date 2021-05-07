07 Mayıs 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 14:13

WhatsApp gizlilik sözleşmesi için verilen sürenin yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş ve birçok kullanıcıdan tepki gelmişti. Birçok kullanıcı sözleşmeyi normal bir güncelleme zannederek kabul etmiş, bir kısmı ise ertelemişti. WhatsApp zorunlu gizlilik sözleşmesinin geçerli olma tarihi mayıs ayına ertelenmişti. Peki, Whatsapp sözleşmesi ne oldu, son gün ne zaman? WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NE OLDU?

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine erteleme kararı almıştı. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu. Sürenin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha gizlilik sözleşmesinin detayları yeniden gündem oldu.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal olmadı. Tartışmalara konu olan gizlilik sözleşmesi güncellemesiyle ilgili Ocak ayında açıklama yapan WhatsApp "Hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanları nasıl bir sürecin beklediğini açıkladı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEYENLERİN HESABI NE OLACAK?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek, ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN MADDELER

WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır.Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

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