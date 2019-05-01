Wikileaks kurucusu Julian Assange'a hapis cezası
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange kefalet ihlali nedeniyle 50 hafta hapis cezası aldı
- star.com.tr
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, bugün Londra'daki mahkemesinde kefalet şartlarını ihlal ettiği için 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.
Assange, yaklaşık 7 yıl önce Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınarak, mahkemeye çıkmaktan kurtulmuştu.
Hakim Deborah Taylor, Assange’ın yasayı ihlal etmek ve İngiliz adaletini küçümsemediği için yetkisini kullanarak bu kararı verdiğini söyledi.
Assange 2010 yılında cinsel tacizde bulunmak ve ABD devlet sırlarını sızdırmakla suçlanıyor.
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