Xiaomi Mi Mix 3 yüksek ekran/gövde oranıyla dikkat çeken bir tasarıma sahip

Sürgülü sistem çalışmak için oldukça küçük bir harekete ihtiyaç duyuyor. Bu sistem kullanıldığında, ekranın arka kısmından ön kameralar ve sensörler çıkıyor. Xiaomi, mekanik – manyetik yapıdaki bu sürgünün 300.000 kere açıp kapamaya kadar dayanabileceğini söylüyor. Bu sürgüye çeşitli işlevler de atanabiliyor.

Telefonun 6,4 inç boyutundaki ekranı 2.304×1.080 piksel çözünürlüğe sahip. AMOLED panelin kullanıldığı ekran, telefonun ön yüzeyinin neredeyse tamamını kaplıyor. Üstelik herhangi bir çentik de bulunmuyor.

Snapdragon 845 işlemcisiyle gelen telefon, 3 farklı RAM ve depolama alanı seçeneği sunuyor; 6 GB RAM/128 GB depolama, 8 GB RAM/256 GB depolama ve 10 GB RAM/256 GB depolama. Telefonda microSD kart desteği ve 3,5 mm kulaklık bağlantısı bulunmuyor.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel Sony IMX363 sensörlü ve OIS destekli bir kamera yer alıyor. Ayrıca 2x optik zum destekli 12 megapiksellik bir kamera daha mevcut. Ön taraftaki kamera çifti ise 24 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik algılayıcısı olarak yerleştirilmiş.

Sürgülü yapısına rağmen 3.850 mAh batarya kapasitesi sunan telefon, 10 Watt Qi kablosuz şarj cihazıyla geliyor. Mi Mix 3, RAM kapasitesine göre sırasıyla 474, 515 ve 575 dolarlık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Ön siparişe açılan telefon, 1 Kasım’da piyasada olacak.

(Technopad)