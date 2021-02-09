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Yaban domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı, 3 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da yaban domuzuna çarpan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, aynı aileden 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA09 Şubat 2021 Salı 12:49 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 12:49
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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Simav-İzmir kara yolu Hisarbey Köyü kavşağında meydana geldi. İzmir'den Simav yönüne giden Tuncay Damrık'ın (32), kullandığı 43 ABT 239 plakalı hafif ticari araç aniden yola fırlayan bir yaban domuzuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Damrık, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan Damrık'ın aynı evde yaşadığı ve birlikte oto-yıkama dükkanı işlettiği ağabeyi Erdoğan Damrık (36) yaşamını yitirirken yengesi Hatice Damrık (36) ve eşi Ayşe Damrık (32) yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumları ağır olan yaralılardan Ayşe Damrık ve eltisi Hatice Damrık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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