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Yaban keçisi avlayan kişiye 503 bin 270 lira ceza uygulandı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta bir kişinin 2 yaban keçisi avladığını ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti. Bu kişinin A.T. olduğunu tespit eden ekipler, 503 bin 270 lira ceza uyguladı.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 yaban keçisi avlayan ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan kişiye 503 bin 270 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta bir kişinin 2 yaban keçisi avladığını ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Bu kişinin A.T. olduğunu tespit eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şube müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, yaban keçilerinin kentin kırsal alanlarının yanı sıra Beytüşşebap, İdil, Uludere ilçelerinde de yaşam alanlarının olduğunu belirtti.

"Bu hayvanlarımız ülkemizin doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği olan türler. Vatandaşlarımızdan bu hayvanları rahatsız etmemelerini ve bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz." diyen Kalay, bazı yaban hayvanlarının bazı vatandaşlar tarafından bu şekilde öldürülmesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan doğal kaynakların korunması konusunda hassas davranmalarını istediklerini anlatan Kalay, aksi takdirde yaptırım uygulamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Kalay, "Bu kapsamda ilgili şahsa 2 yaban keçisi için 500 bin lira, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa isnaden de 3 bin 270 lira olmak üzere toplamda 503 bin 270 lira ceza uygulamış olduk." dedi.

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