Yabancı basın tarihi anlaşmayı böyle gördü: Türkiye ve Rusya anlaştı, en büyük kaybeden ABD Başkan Erdoğan ve Putin arasında 6 saatlik görüşme sonrasında varılan Soçi mutabakatı yabancı basında geniş yer buldu. Yabancı basın organları mutabakatı 'Erdoğan ve Putin anlaştı. En büyük kaybeden ABD' oldu başlıklarıyla gördü.