Star.com.tr 25 Ağustos 2020 Salı 13:41 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:57

TVXS haber sitesinde "Jeopolitik oyuncu Türkiye" başlığıyla dikkat çeken bir makale yayınlandı. George Stamkos imzalı yazıda Türkiye'nin jeostratejik bir eksenden jeopolitik bir oyuncu olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜ DÜŞMANLARINI KORKUTMALI"

Türkiye'nin kendisini sadece bölgesel bir güç olarak değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasında bir orta zemine sahip bağımsız ve aktif bir jeopolitik oyuncu olarak gördüğünü belirten Stamkos, "Arnavutluk, Katar, Eritre, Sudan, Nijer ve Libya'da şimdiden askeri üsler kurdu. Tüm bunlar, 84 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olması, NATO'nun en büyük ikinci ordusu, aynı zamanda önemli bir sanayi üssü ve savunma sanayi olmasıyla birleştiğinde, uluslararası alanda jeopolitik bir oyuncu olduğu inancını pekiştiriyor. Bu yükselen güç karşısında birçok düşmanın korkması gerekir." dedi.

"TÜRKİYE, JEOSTRATEJİK BİR EKSENDEN JEOPOLİTİK OYUNCU OLDU"

Makalede Türkiye'nin aktif bir jeopolitik oyuncu olduğunu belirten Stamkos, "20. yüzyılın sonuna kadar Türkiye kritik bir jeopolitik eksendi. Türkiye, 2000 yılından itibaren, demografik büyüklük, ekonomik büyüme, askeri güç ve hepsinden önemlisi milli irade ve kararlılık nedeniyle yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüdü ve çevresinde gücü teşvik eden aktif bir jeopolitik oyuncu haline geldi" ifadelerini kullandı.

Star.com.tr