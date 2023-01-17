Yabancı misyonlardan Türkiye'ye övgü: Bölgede önemli bir role sahip

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen "Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık" programına katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, basın mensuplarına Türkiye'nin sıfır atık politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Meyer-Landrut, atıkları azaltmanın ve geri dönüşüm ürünleri politikası uygulamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak bu sayede atığa sebep olan ürünlerin de üretiminin azalabileceğini söyledi.

Meyer-Landrut, Türkiye'deki sıfır atık politikasının hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu belirterek, atığı azaltmaya yönelik bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atık yönetimini sağlamanın önemine değinen Meyer-Landrut, bunun önemli işbirliği alanlarından biri ve Türkiye'nin uyguladığı çok önemli bir politika olduğunu dile getirdi.

Meyer-Landrut, herkesin olabildiğince gıda ve kıyafet israfından kaçınmaya çalıştığını, elektrik ve enerji tasarrufu yapmanın da önemli olduğunu belirtti.

Gelecek nesiller için yaşam standartlarının yükseltilmesi için herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirten Meyer-Landrut, kamu kurumlarından bireylere kadar herkesin katkı sağlaması gerektiğine aksi takdirde istenilen düzeyde atıkların azalmayacağına dikkati çekti.

- "ÜLKELER BUNUNLA TEK BAŞINA MÜCADELE ETMEMELİ"

Fransız Büyükelçi Magro ise atıkla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek "Maalesef, bu konular gelecek yıllarda da devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşinin (Emine Erdoğan) inisiyatifi de çok önemli. Ancak ülkeler bununla tek başına mücadele etmemeli." dedi.

Magro, genç nesiller için eğitim konusunun çok önemli olduğunu ve Fransa'da da bu tür girişimler çıkmaya başladığını ifade etti.

Gittiği arkeolojik yerlerde plastiklerle karşılaştığını belirten Magro, bunun değişmesi gerektiğini vurguladı.

Magro, bu tür girişimlere çok destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gelecek Biyo-çeşitlilik Zirvesi, sanırım 2024'te Türkiye'de yapılacak. Bu vesileyle bu girişimler zirve için de çok önemli. Biz bunu desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE, BU ALANDA BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP"

İrlanda Büyükelçisi McGuinness de söz konusu projenin çok doğru olduğunu, Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda her kişiyi, evi ve hükümet politikasını birbirine bağladığını söyledi.

McGuinness, bu girişimlerle ulusal, bölgesel ve bireysel olarak çabaların bağlandığını ve bunda herkesin rolü olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğinin herkesi etkilediğini kaydeden McGuinness, günlük yapılan herhangi bir eylemin uluslararası etkiye sebep olabileceğini belirtti.

McGuinness, sıfır atık konusunda Türkiye'nin girişimlerine yönelik, "Türkiye, bu alanda bölgede önemli bir role sahip. Tüm yapılanlar çocukların geleceğine etki ediyor." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE ATIKTAN KAÇINMA KONUSUNDA GÜÇLÜ"

İsrail Büyükelçisi Lillian da atık sorununun dünyadaki en büyük problemlerden biri olduğuna dikkati çekerek, bu programın tüm güçleri birleştirmek ve sıfır atık hedefine ulaşmak için mükemmel bir girişimi oluşturduğunu kaydetti.

Lillian, sıfır atık hedefinin biraz ütopik olduğunu ancak bunun iyi ve gelişmiş teknoloji kullanarak gerçekleşebileceğini ifade etti.

Temel hedefin ortak güç kullanmak ve dünyayı daha iyi ve temiz hale getirmek olduğuna değinen Lillian, "Her zaman işbirliğine hazırız. Türkiye atıktan kaçınma konusunda güçlü." diye konuştu.