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Güncel

Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye'ye gelenlerin taşıtsız çıkışlarına yönelik düzenleme

Geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişiler, taşıtsız olarak yurt dışına çıkmaları halinde sunmaları gereken taahhütnameleri elektronik ortamda da verebilecek.

AA18 Kasım 2022 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye'ye gelenlerin taşıtsız çıkışlarına yönelik düzenleme
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taahhütname verilmeden yurt dışına taşıtsız çıkışlarda Gümrük Kanunu çerçevesinde uygulanan ceza, düzenlemeye uyum amacıyla "vergi kaybına neden olan cezalar" kapsamından çıkarılarak, "usulsüzlüklere ilişkin cezalar" kapsamında alındı.

Ayrıca, geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişilerin, taşıtsız olarak yurt dışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde söz konusu taşıtların başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütnamenin elektronik olarak da verilebilmesine imkan sağlandı.

Tebliğ, 9 Kasım 2022'den itibaren geçerli olacak.

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