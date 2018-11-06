Yabancı uyruklu YPG’li teröristler: Aman tanrım, Türk komandosu geliyor

Suriye’ye giderek terör örgütü YPG’ye katılan ve daha önce çektikleri video kayıtlarıyla terör propagandası yapan yabancı uyruklu teröristler, TSK’nın Zeytin Dalı Operasyonu sürecinde Afrin’de yaşadıkları korku ve paniği anlattılar. Aralarında Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huany Lei’nin de bulunduğu dört terörist, canlarını zor kurtardıkları Afrin’den kaçış anlarını dakika dakika kayıt altına aldılar.

Yaşadıkları paniği ayrıntılarıyla anlatan yabancı uyruklu teröristlerden Mehmetçiğin gücünü ortaya koyan çarpıcı itiraflar da geldi. Kayıt altına aldıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaşan YPG’lilerin açıklamaları özetle şöyle: İlk saldırı yemek yediğimiz bir sırada geldi. Kimse böyle bir saldırı beklemiyordu. Kendi aramızda sohbet edip gülüyorduk. Havada İHA yok, uçak yok, havan atışı yok… Birdenbire her yerden ateş edilmeye başlandı. Aman Tanrım, yüzlerce Türk komandosu, Kuzey’den, Batı’dan, Doğu’dan geliyordu.

TSK ÇOK ETKİLEYİCİ

Korktuğumuz tek şey gereksiz bir savaşta, hiç uğruna ölmek veya yakalanmaktı. İtiraf etmeliyim ki; Türk askeri Afrin'de etkileyici bir taktik uyguladı.

ÖNCE ÇEVRE KUŞATILDI

TSK, öncelikle Afrin sınırının güvenliğini sağladı. Ardından bizim bulunduğumuz şehir merkezini kuşattı. Son aşamada da şehir merkezini temizledi.

ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK

Daha önce böyle bir kuşatma yaşamamıştık. Yüzde 90 öleceğimizi düşündük. Her yerden mermi yağıyordu. Türk askeri şehir merkezine giriyordu ve biz acayip zor bir durumdaydık. Yanımızdaki YPG’li “Hemen kaçın araç beklemeyin, yürümeyin kaçın” diye bağırdı. Türk komandolarını taşıyan araçları gördük. Sonra havan saldırısı da başladı. Sonunda zor da olsa kaçmayı başardık.

(Akşam)