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Yabancı uyrukluların çay molası kavgaya dönüştü

İstanbul Sultangazi'de çay molasındaki yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı.

DHA3 Kasım 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:50
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Olay, dün saat 16.00'da Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Aynı tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında, verilen çay molasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada bir kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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