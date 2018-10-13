Yabancı yatırımcıların vatandaşlık işlemlerinin yapılması amacıyla Ankara ve İstanbul'da hizmet ofisleri açılacak
İçișleri Bakanlığınca, Türkiye'deki yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takibinin yapılması ve bașvurularının en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'da hizmet ofisleri açılacak
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