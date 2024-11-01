Yabancılara sınavsız tıp vadettiler asayişe takıldılar! İstanbul ve Ankara'da 7 tutuklama

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir danışmanlık firması üzerinden üniversitelerin tıp bölümüne sınavsız yerleştirme ve yatay geçiş yapılacağı vaadiyle İran uyruklu 13 kişinin toplamda 23 milyon 800 bin lira dolandırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.