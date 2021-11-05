Yabani bitki ve dikenler, köy kadınlarının geçim kaynağı oldu

AA 5 Kasım 2021 Cuma 09:44 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 09:44

Hırkatol köyünden gurbetçi olarak Hollanda'ya giden İbrahim Çal, doğduğu topraklara yatırım yapma kararı aldı. Çal, köyünde hediyelik eşya üretim merkezi kurarak yaklaşık 100 kadına istihdam sağladı.

Tesisi üretime geçirerek Hollanda'ya dönen Çal, burayı Aksaraylılara ve ekibine emanet etti. Tesiste çalışan kadınlar, rengarenk boyadıkları yabani bitki, kamış ve dikenleri hediyelik eşyaya dönüştürerek birçok ülkeye ihraç ediyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da yaklaşık 5 ay önce açılan işletmeyi ziyaret ederek, köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve şirketin Tunus asıllı ziraat mühendisi Walid Kochbati'den bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, tesisin çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Üretimin tamamının ihraç ürün haline getirilmesinin bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, gördüğü manzaranın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Köyde yaşayan kadınların, yapılan yatırım sayesinde para kazanmaya başladığını ifade eden Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Dağlarda, bayırlarda, gördüğümüzde yolumuzu değiştirdiğimiz dikenler, yabani otlar burada sanata dönüşüyor. Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösteren, gurbetçi vatandaşımızın Hollanda ortaklığıyla kurduğu 'Cal Floristry' firması, burada kamış, paspas, kuş otu, hezaren, sedef otu, keten otu ve diken gibi çeşitli yabani bitkileri boyama işleminin ardından yeniden dizayn ederek, ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediyor. Burayı gezdiğimizde şunu görüyoruz, inandığınız ve el birliği yaptığınız zaman her türlü zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Burada inanılmaz bir başarı hikayesi var. Gördüğünüzde gurur duyuyorsunuz. Aksaray gelişmeye dönüşmeye devam ediyor. Biz de bunları gördüğümüz anda çok mutlu oluyoruz."

Ürün çeşitliliği açısından 2022 yılı için 250 hektar alanda farklı bitki tohumlarının ekiminin yapılacağını belirten Vali Hamza Aydoğdu, daha çok kadın istihdamı ve üretimin artırılması için İŞKUR aracılığıyla eğitim programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Köy muhtarı Mustafa Aydoğan'ın eşi, sınıf öğretmeni Ayşe Aydoğan da işletmede, Hırkatol ve çevre köylerden 100 kadının çalıştığını belirtti.



Aydoğan, "Fikirle, emekle ve yüreğimizle bu işe başladık. Doğal bitki örtülerini topladık. Kadınlarımız boyama işlemlerini yaptı, 25 tır ihraç ürün gönderildi. Köylümüz ve aynı zamanda yatırımı yapan firma sahibi üretim ve istihdamı artırmayı planlıyor. Bizler de daha çok kadının çalışarak ekonomilerine katkı sağlamasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Tesiste çalışan kadınlar da köylerinde açılan işletme sayesinde çalışıp para kazandıklarını belirtti.

