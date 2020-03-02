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YADES'in uygulandığı il sayısı 13'e çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 ilde uygulanan Yaşlı Destek Programı'na (YADES) Erzurum ve Diyarbakır'ın da dahil edildiğini açıkladı.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi11:27 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:27

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da yürütülen YADES'e Erzurum ile Diyarbakır'ın da dahil edildiğini kaydetti. Bakanlığın başlattığı program ile yaşlıların korunması ve desteklenmesini sağladıklarını belirten Bakan Koca, "Sosyal bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın yaşadıkları mekânlarda bakımlarını yaparak, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. YADES kapsamında bugüne kadar toplamda 62 bin 400 yaşlımıza sosyal hizmet desteği verdik. Psikososyal destek hizmetleri, evde teknik destek hizmetleri, sosyal-kültürel faaliyetler, eğitimler ve kurs hizmetleri gibi birçok alanda yaşlılarımızı desteklemeye, YADES'i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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