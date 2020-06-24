Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur uyarısı! Hava durumu İstanbul yağmur

24 Haziran 2020 Çarşamba 13:05 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:05

Hafta başından bu yana Türkiye genelinde yaşanan sağanak yağışlar sonrası bu hafta hava durumunun nasıl olacağı ve yağışların devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Hava durumu İstanbul yağmur uyarılarını takip ederken Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin İstanbul'a yağmur uyarısı sonrası 5 günlük hava durumu raporunu hazırladık.

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, dün özellikle ülkenin batı kesimlerinde görülen kuvvetli yağış etkisini azaltarak bugün de görülecek. Ege'de çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel yağışlar görülebilir. İstanbul'da yağmur, bugün beklenen noktasal yağışların yerini yarından itibaren nem ve sıcaklığa bırakacak.

İSTANBUL İÇİN YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava durumu İstanbul ve Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Hava durumu İstanbul yağmur yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli,"olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu İstanbul yağmur verilerine göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bazı bölgelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 27

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 28

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 27

İzmir: Parçalı bulutlu, 29

Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, 28

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 27

Eskişehir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 25

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 25

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 37