Yağışlar Kazandere ve Papuçdere barajlarına can suyu oldu

Geçen yılın büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle iki barajdaki su seviyesi yaz aylarında kuruma noktasına gelmişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 58 milyon 5 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip, ormanlık alanda bulunan Pabuçdere ile 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere barajlarının sadece en derin bölgesinde az miktarda su kalmıştı.

Geçen yıl nisan ayında yüzde 76,1 su seviyesi bulunan Kazandere Barajı'nda, kuraklık nedeniyle doluluk oranı kasım ayında yüzde 4 seviyesi ile kuruma noktasına gelmişti.

Aynı şekilde geçen yılın nisan ayında yüzde 76,22 su seviyesine sahip Papuçdere Barajı'nda da su seviyesi ağustos ayında yüzde 2,04'e kadar gerilemişti.

- YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU

Bu yıl bölgenin iyi yağış alması ile Kazandere Barajı'nın su seviyesi yüzde 100, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 97,87'e ulaştı.

Geçen yıl ağustos ayında 1 milyon 600 bin metreküp su seviyesi bulunan Pabuçdere'de bugün 57 milyon 26 bin metreküp, 860 bin metreküp su seviyesi olan Kazandere ise yüzde 100 doluluk oranına kavuştu.

Kazandere Barajı'nın dolmasıyla fazla su, savaktan tahliye ediliyor.

- BARAJLARIN DOLMASI YÖRE HALKINI MUTLU ETTİ

Vize'de yaşayan Bedri Yılmaz Doğu, AA muhabirine, geçen yıl kuraklık nedeniyle barajın suyunun çekildiği bölgelerde hayvanların otladığını söyledi.

Geçen yılki tablonun çok kötü olduğunu dile getiren Doğu, "Bu yıl harika bir su toplanmış. Gözüm gönlüm açıldı. Artık bu yaz İstanbul ve bizler rahat edeceğiz. Gelecek için bize bir umut oldu. Barajın bu kadar dolması bizi çok mutlu etti. Su, yaşamdır." diye konuştu.