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Yağışlı hava yurdu etkisine alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney yönlerden kuvvetli esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadiseleri görülmesi bekleniyor.

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

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