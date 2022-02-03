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Yağışlı yolda tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağışlı yolda tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazaya bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolun neden olabileceği öğrenildi.

IHA3 Şubat 2022 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:18
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Edinilen bilgiye göre, kaza Edremit'in Altınoluk Mahallesi merkez trafik ışıklarında meydana geldi. Mustafa Keskin idaresindeki 10 LY 868 plakalı otomobil trafik ışıklarındaki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR dorsesinin altında sıkıştı. Kazanın ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri, Jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde otomobil sürücüsü Mustafa Keskin'in öldüğü tespit edildi. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazaya bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolun neden olabileceği öğrenildi.

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