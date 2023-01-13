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''Yağma'' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Diyarbakır'da 'Yağma' suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 15:10 - Güncelleme:
''Yağma'' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Diyarbakır'da "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay 18 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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