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Yağmalama suçundan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, bir evde zorla tuttukları şahsın para ve cep telefonunu aldıktan sonra aracını da üzerlerine geçirmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İHA23 Şubat 2022 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:39
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Alınan bilgiye göre, H.O. adlı vatandaş, bazı şahıslarca bir evde tutulduğunu, telefon ve cüzdanının alındığını, banka hesabından 1500 TL paranın çekildiğini ve kendisine ait aracın da zorla devrinin alınmak istendiği gerekçesi ile emniyete başvurdu. H.O.'nun verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalara başlayan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise, alüminyum folyoya sarılı 3 paket narkotik madde, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tüfek ile silahlara ait 47 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 2 şüpheli, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile salıverildi.

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