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''Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız''

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

  • AA
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi katılımlarla devam ediyor.
 
4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime Levent için, oturma eylemine katılmak amacıyla Kütahya'dan gelen anne Hatice Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada kızına kavuşmak istediğini söyledi.
 
Kızının Bitlis'te üniversite öğrencisiyken dağa kaçırıldığını ifade eden anne Levent, "Yavrularımız için buradayız. Bizim ne suçumuz var, aldılar, götürdüler, ciğerlerimizi kopardılar. Yavrum okuyup bana bakacaktı, onu alıp götürdüler. Ne istediler çocuklarımızdan? Yavrularımızı bize versinler. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.
 
Oturma eylemine oğlu Özkan Aydın için katılan baba Süleyman Aydın da oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:
 
"48 gündür buradayız. Bize bir açıklama yapan olmadı. HDP milletvekilleri bize hakaret ediyor. Oturmamızı istemiyorlar. HDP milletvekilleri provokatörlük yapıyor. Biz evlatlarımız için oturuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Bize çocuklarımızı versinler çekip gidelim. Hepimiz çocuklarımız için buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz, buradayız." dedi.

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