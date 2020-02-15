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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi17:20 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:20

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu'nun Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Serdar Aygün’ün (40) kullandığı 43 AAG 477 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole devrilen minibüste sürücü Aygün ile beraberinde bulunan Zekiye Aygün(35), Fadime Nur Aygün(7), Furkan Aygün(4) ve Hacer Tarhanacı (54) yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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