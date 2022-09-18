Yakalanan 3 teröristin aile görüntüsü verdikleri ortaya çıktı

Teröristler Seda Baykal, Dilek Aksu ve Mehmet Mustafa Uskar'ın, Dikili'de bir sitede bulunan villayı 1 aylığına kiraladıkları ve bir süredir burada saklandıkları öğrenildi.

Villanın bulunduğu sitenin sakinleri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teröristlerin kiraladıkları evin karşısında oturan Adil Karakaya, ara sıra dışarıda gördüğü teröristlerin günün büyük bölümünü evde geçirdiklerini, balkona ise hiç çıkmadıklarını söyledi.

Teröristlerden erkek olanı çoğu zaman şapkalı gördüğünü ve peruk takmış olduğunu yakalanınca anladığını belirten Karakaya, teröristlerin sitede, anne baba ve kızdan oluşan aile imajı çizdiklerini ifade etti.

Karakaya, teröristlerin 25 gündür sitelerinde olduğunu, ay sonuna kadar kalacaklarını öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"(Erkek olana) Nerelisiniz?' dedim. 'İzmirliyim. Ay sonuna kadar buradayım. Tatile geldik' dedi. Denize gidip geliyorlardı. Arabaları vardı. Pazara bile gittiler. Adam 55-60 yaşlarındaydı, kadın 50 yaşında, kız da 30-35 yaşlarında. Anne, baba ve çocuk gibilerdi. Gece içeride okey oynuyorlardı. Kapıları açıktı. O sesi duyuyordum bahçemde çay kahve içerken. Hiç balkona çıkmıyorlardı. Masalarını hiç dışarı çıkarmadılar. Normal aile olarak tanımlıyorum. Şüphe çeken bir durum olmadı. Çok şaşırdık. Adam sırtında sırt çantası, her gün gidiyor geliyor, ekmek alıyor. Selamlaşmazdı, biz laf atarsak bakardı. Gayet güzel Türkçe konuşuyorlardı."

- "AİLE GÖRÜNTÜSÜ VARDI"



Adil Karakaya'nın eşi Nilgün Karakaya ise zanlılarla konuşmadığını belirtti.

Kadın teröristlerden birinin, çöp atarken dahi şapka taktığını belirten Nilgün Karakaya, "Adamın saçı ve şapkası vardı. Yakalandığında kel olduğunu fark ettim. Şüpheli durum olarak, evin içinden çıkmıyorlardı. Arabayla gidip geliyorlardı günde birkaç sefer. Üst balkonu yıkarken gördüm bir gün. Normal bir aile gibi ama normal insan da tatile, yazlığa gelmişse balkonda oturmaz mı? Evin içinden çıkmıyorlardı. Aile görüntüsü vardı. Biz anne gibi düşündük kadını." dedi.

Komşulardan İdris Savaş Bozdemir de evi ilk tuttuklarında gördüğü erkek zanlıyı hep sakallı, saçlı ve şapkalı gördüğünü söyledi.

Zanlıların aile görüntüsü verdiğini dile getiren Bozdemir, "'İzmir'den geldik' deyince hemşehri gibi yaklaştık. Çok şaşırdım. Sonradan öğrendiğimize göre, sessiz sakin bir yer arıyorlarmış ve buraya gelmişler. Sakin ve aile sitesidir burası. Normal bir vatandaş gibiydi. Kendilerini nasıl gizledilerse." ifadelerini kullandı.