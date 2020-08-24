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Güncel

Yakalanan FETÖ sunucusu Erkan Akkuş'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ sunucusu Erkan Akkuş'un emniyet ve savcılık sorgusunda ifade vermek için gelmemesini ve firari duruma düşmesi ile ilgili ise 'Korktuğum için' karşılığını verdi.

DHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:14
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Edinilen bilgilere göre, FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürerken, evinde yapılan aramada ele geçirilen “Çöl Denizi” adlı kitap ile ‘Sayın Zeynep Hanım’ yazılı örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait fotoğraftan da haberdar olmadığını savundu. 

Şüpheli Erkan Akkuş’a 12 Nisan 2016 tarihli “O paralel balonu birgün patladığında arkasına saklanan kim varsa kusurlarıyla ortada kalacak…” ile 24 Haziran 2016 tarihli “…Fransız ihtilalinin kudretli isimlerinden Maximillien Robespierre döneminden kısa bir kesit…Tarih uyarıp durmuş..” ve 11 Temmuz 2016 tarihli “Sizin saatleriniz olabilir ama zaman bizimdir” şeklindeki sosyal medya paylaşımları soruldu. Akkuş, bu paylaşımları örgüte destek olmak amacıyla yapmadığını ileri sürdü.

Hakkında soruşturma olduğunu bilmesine rağmen ifade vermek için gelmemesini ve firari duruma düşmesi ile ilgili ise “Korktuğum için” karşılığını veren şüpheli Akkuş, yurtdışına çıkmaya çalışmadığını savundu. Akkuş evinde yapılan aramada ele geçirilen “Çöl Denizi” adlı kitaptan da üzerinde ‘Sayın Zeynep Hanım’ yazılı FETÖ elebaşı Gülen’e ait fotoğraftan da haberi olmadığını ileri sürdü.

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