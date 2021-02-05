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Güncel

Yakalanan FETÖ'cüler itiraf etti! Motivasyonu artırmak için teröristbaşı Gülen'in atletinden parça hediye etmişler

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda, gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan 10 şüpheli ifadelerinde, örgüt içinde başarılı olanlara motivasyonlarını artırmak için teröristbaşı Fetullah Gülen'in atletinden kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 12:06 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:06
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Eskişehir merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da örgütün 'mahrem yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle okullarından atılan üniversite, polis koleji ve akademi öğrencileri ile stajyer avukatların aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, yakalanan 10 şüpheli itirafçı oldu.

'SINAV SORULARINI ALDIK'

İtirafçı şüpheliler, polisteki ifadelerinde, FETÖ/PDY tarafından polis koleji ile akademi giriş sınavlarından önce soruların kendilerine verildiğini itiraf etti. Ayrıca örgüte ait evlerde polis kolejine hazırlandıklarını, bağlılık testinden geçirildiklerini ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait atletin gösterilip, başarılı olanlara motivasyon arttırmak amacıyla atletten kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler,Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

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