İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yakalanan kadının 96 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Güncel

Yakalanan kadının 96 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan kadın yakalandı. Şüphelinin 96 adet suç kaydı olduğu ve 13 farklı dosyadan aranması olduğu öğrenilirken, tutuklanan kadının binalara giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA27 Ocak 2022 Perşembe 13:19 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:19
ABONE OL
İstanbul genelinde daha önceden tespit ettiği evlere girip çok sayıda ziynet eşyası ve para çalan 35 yaşındaki Pınar U. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Pınar U.'nun 96 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken 13 farklı dosyadan aranması olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Pınar U. , çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Pınar U.'nun suç ortağı olduğu iddia edilen bir kadınla binalara girip çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.